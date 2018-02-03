Dois ficam feridos em colisão de moto na vila Eliane

Um homem de 56 anos e uma jovem de 26 ficaram feridos após colisão entre as motocicletas que pilotavam na manhã de sexta-feira (2) na vila Eliane, Aquidauana.

De acordo com informações colhidas no local, o homem de 56 anos que trafegava pela rua Ovidio Costa, colidiu na motocicleta da jovem. Informações apontam que a jovem não deu sinal para virar, o que deve ter ocasionado a colisão.

A jovem não tinha habilitação e sua motocicleta estava com documentos atrasados e foi apreendida. Os dois tiveram escoriações e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros.