Dois ficam feridos em colisão de moto na vila Eliane

Acidente
Um homem de 56 anos e uma jovem de 26 ficaram feridos após colisão entre as motocicletas que pilotavam na manhã de sexta-feira (2) na vila Eliane, Aquidauana.
De acordo com informações colhidas no local, o homem de 56 anos que trafegava pela rua Ovidio Costa, colidiu na motocicleta da jovem. Informações apontam que a jovem não deu sinal para virar, o que deve ter ocasionado a colisão.
A jovem não tinha habilitação e sua motocicleta estava com documentos atrasados e foi apreendida. Os dois tiveram escoriações e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
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Adoção responsável
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