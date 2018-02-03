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Mega-Sena pode pagar R$ 48 milhões hoje

Joilson Francelino Santana

Publicado em 03/02/2018 às 09:41

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A Mega-Sena acumulada pode pagar um prêmio de R$ 48 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2.010, que será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) deste sábado (3). 

O sorteio será realizado no Caminhão da Sorte da CAIXA, que está estacionado em Macapá (AP). Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 191 mil apenas em rendimentos mensais. 
 
Como apostar:

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para apostar, basta marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha). O apostador pode concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).
 
As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA também podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (quartas e sábados), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

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