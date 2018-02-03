Sábado será de sol entre nuvens com possibilidades de chuva

Geral
O dia será de sol com muitas nuvens neste sábado (3), em Aquidauana.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode chover a tarde e a noite. A máxima é de 34°C e mínima de 23°C.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS