Senado e Planalto serão iluminados em azul e laranja pelo Dia Mundial do Câncer

Geral
O Senado Federal e o Palácio do Planalto serão iluminados neste sábado (3) nas cores laranja e azul escuro, em alusão ao Dia Mundial do Câncer, celebrado amanhã (4). A mobilização foi articulada pela ONG Recomeçar - Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília.
O Dia Mundial do Câncer é organizado anualmente pela União Internacional de Controle do Câncer (UICC), desde 2005, para conscientizar a população mundial sobre a doença e incentivar as pessoas a falarem mais sobre o assunto no dia a dia.
A campanha deste ano encerra o triênio 2016-2018 que tem como slogan: “Nós podemos. Eu posso”. O objetivo é mostrar como todas as pessoas do mundo, em grupo ou individualmente, podem agir de diferentes maneiras para reduzir o impacto do câncer no planeta.
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