Governo assina contrato para concluir Aquário do Pantanal

Viabilizado após acordo entre o Governo do Estado, Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e Tribunal de Contas do Estado (TCE), o contrato com as duas empresas selecionadas para concluir as obras do Aquário do Pantanal será assinado hoje (6) pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Anunciadas no último dia 29 de janeiro, no Diário Oficial do Estado (DOE-MS), as empresas que irão continuar a obras são a Construtora Maksoud Rahe Ltda e da Tecfasa Brasil Soluções em Eficiência Energética Ltda. Os contratos são de R$ 27,5 milhões para a Maksoud e R$ 11,2 milhões para a Tecfasa.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, a partir da assinatura do contrato a empresa já estará autorizada a entrar no empreendimento. “Selecionamos duas empresas que nós entendemos ser as mais habilitadas para tocar essa obra. A ideia é que a empresa já comece o inicie o canteiro de obras nos próximos dias e já parta para a conclusão do Aquário”, disse.

O cronograma da obra está previsto para durar 12 meses, mas segundo Miglioli a entrega acontece este ano. “Inauguramos agora em 2018 com toda certeza e vamos fazer engenharia e ter êxito nessa reta final do Aquário”, pontuou.