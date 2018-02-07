Tudo pronto para o Carnaval: confira a programação da folia em Corumbá

Geral
A programação do maior Carnaval de Mato Grosso do Sul já começou. Com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura, a folia em Corumbá terá dos tradicionais desfiles das escolas de samba e blocos a shows musicais, além de roda de samba, baile infantil e coroação do Rei Momo, entre muitas outras atrações.
Neste ano, o Governo está investindo nas festas de 26 municípios. “Vale a pena investir no Carnaval. É uma festa que resgata a cultura, com música e dança, e que estimula a economia do Estado”, afirma o secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery.
Recebem apoio financeiro do Governo do Estado os carnavais de Paranaíba, Inocência, Maracaju, Pedro Gomes, Aquidauana, Bodoquena, Aral Moreira, Dois Irmãos do Buriti, Rio Verde, Ivinhema, Ladário, Fátima do Sul, Itaporã, Corguinho, Selviria, Bonito, Sonora, Jaraguari, Porto Murtinho, Glória de Dourados, Mundo Novo, Terenos, Corumbá, Caracol, Jardim e Campo Grande.
Confira a programação do Carnaval de Corumbá:
Dia 07 de fevereiro – (quarta-feira)
Carnaval da melhor idade
Local: Centro de Convivência dos Idosos – Benedita Ribeiro L. Barros
Horário: 09h30
Bloco Sandálias de Frei Mariano
Local da Concentração: Rua Frei Mariano com Rua América – 20 horas
Dia 08 de fevereiro – (quinta-feira)
Descida dos Bloco de Sujo Chupeta
A partir das 22 horas
DESFILE DE FANTASIAS com Coroação da Corte de Momo
Local: Corumbaense Futebol Clube – 22h00
Dia 09 de fevereiro – (sexta-feira)
Passarela do samba:
Bloco Independente – Sem limite na folia
Local da Concentração: Rua Frei Mariano n° 1344 – 21h00
Descida dos Blocos de Sujos – 22 horas
SHOW – Palco Central da Praça Generoso Ponce
Atração: FOLIA VERDE E ROSA (Com Integrantes da Escola de Samba Mangueira RJ) – Horário: 22h00
Atração: AXÉ BLOND
Horário: 00h00
Show Local
Horário: 02h00
Dia 10 de fevereiro – (sábado)
Roda de Samba
Local: Porto Geral
Horário: 12h00
Carnaval de Albuquerque
Local: Centro Comunitário de Albuquerque
PASSARELA DO SAMBA:
DESFILE DOS BLOCOS OFICIAIS – 20h00
Oliveira Somos Nós;
Afro Samba Reggae (Antigo Olodum);
Flor de Abacate;
Os Intocáveis;
Nação Zumbi;
Águia da Vila;
Arthur Marinho;
Bola Preta;
Vitória Régia;
Clube dos Cem;
Praia, Bola e Cerveja.
Bloco Independente – Afoga o Ganso
Local da Concentração: Rua Dom Aquino
Show Local – Palco Central – Praça Generoso Ponce – 02h00
Dia 11 de fevereiro (domingo)
Cortejo de Carnaval
Atração: Corte de Momo – Local: Feira de Domingo (Rua Ladário) – 10h
Roda de Samba – Local: Porto Geral – Horário: 12h00
Baile Infantil – Local: Jardim da Independência – 17h00
PASSARELA DO SAMBA:
DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA – 20h00
Unidos da Major Gama;
Mocidade Nova Corumbá;
A Pesada;
Acadêmicos do Pantanal;
Caprichosos de Corumbá.
Bloco Independente – Biriguis
Local da Concentração: Rua Dom Aquino
Show Local – Palco Central – Praça Generoso Ponce
Horário: 03h00
Dia 12 de fevereiro (segunda-feira)
Roda de Samba – Local: Porto Geral – 12h00
PASSARELA DO SAMBA:
Desfile das Escolas de Samba – 20h00
Estação Primeira do Pantanal;
Marques de Sapucaí;
Vila Mamona;
Imperatriz Corumbaense;
Império do Morro.
Show Local – Palco Central – Praça Generoso Ponce
Horário: 03h00
Dia 13 de fevereiro (terça-feira)
Roda de Samba – Local: Porto Geral
Horário: 12h00
Baile Infantil – Local: Jardim da Independência
Horário: 17h00
PASSARELA DO SAMBA:
Abertura do Carnaval Cultural com COMPARSAS BOLIVIANAS – 19h00
Desfile Cultural – 20h00
Bonecões;
Corte de Momo;
Desfile de Corso (carros antigos);
Desfile de Fuscas;
Ala das Pastoras;
Ala dos Marinheiros;
Bloco do Frevo;
Cordões Carnavalescos:
01- Paraíso dos Foliões
02- Cinelândia
03- Flor de Corumbá
04- Cravo Vermelho
Desfile do Bloco dos Palhaços – 22h30min
Bloco Independente – Afoga o Ganso
SHOW – Palco Central Praça Generoso Ponce
Atração: BATERIA DA GAVIÕES DA FIEL – 22h00
Atração: REVELAÇÃO – 00h00
Show Local – 02h00
Dia 14 de fevereiro (quarta-feira)
Apuração do desfile de Cordões Carnavalescos;
Apuração do desfile de Blocos – LIBLOC;
Apuração do desfile das Escolas de Samba – LIESCO.
Local – Passarela do Samba (Avenida General Rondon)
Horário: 16h00
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