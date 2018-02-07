Tudo pronto para o Carnaval: confira a programação da folia em Corumbá

A programação do maior Carnaval de Mato Grosso do Sul já começou. Com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura, a folia em Corumbá terá dos tradicionais desfiles das escolas de samba e blocos a shows musicais, além de roda de samba, baile infantil e coroação do Rei Momo, entre muitas outras atrações.

Neste ano, o Governo está investindo nas festas de 26 municípios. “Vale a pena investir no Carnaval. É uma festa que resgata a cultura, com música e dança, e que estimula a economia do Estado”, afirma o secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery.

Recebem apoio financeiro do Governo do Estado os carnavais de Paranaíba, Inocência, Maracaju, Pedro Gomes, Aquidauana, Bodoquena, Aral Moreira, Dois Irmãos do Buriti, Rio Verde, Ivinhema, Ladário, Fátima do Sul, Itaporã, Corguinho, Selviria, Bonito, Sonora, Jaraguari, Porto Murtinho, Glória de Dourados, Mundo Novo, Terenos, Corumbá, Caracol, Jardim e Campo Grande.

Confira a programação do Carnaval de Corumbá:

Dia 07 de fevereiro – (quarta-feira)

Carnaval da melhor idade

Local: Centro de Convivência dos Idosos – Benedita Ribeiro L. Barros

Horário: 09h30

Bloco Sandálias de Frei Mariano

Local da Concentração: Rua Frei Mariano com Rua América – 20 horas

Dia 08 de fevereiro – (quinta-feira)

Descida dos Bloco de Sujo Chupeta

A partir das 22 horas

DESFILE DE FANTASIAS com Coroação da Corte de Momo

Local: Corumbaense Futebol Clube – 22h00

Dia 09 de fevereiro – (sexta-feira)

Passarela do samba:

Bloco Independente – Sem limite na folia

Local da Concentração: Rua Frei Mariano n° 1344 – 21h00

Descida dos Blocos de Sujos – 22 horas

SHOW – Palco Central da Praça Generoso Ponce

Atração: FOLIA VERDE E ROSA (Com Integrantes da Escola de Samba Mangueira RJ) – Horário: 22h00

Atração: AXÉ BLOND

Horário: 00h00

Show Local

Horário: 02h00

Dia 10 de fevereiro – (sábado)

Roda de Samba

Local: Porto Geral

Horário: 12h00

Carnaval de Albuquerque

Local: Centro Comunitário de Albuquerque

PASSARELA DO SAMBA:

DESFILE DOS BLOCOS OFICIAIS – 20h00

Oliveira Somos Nós;

Afro Samba Reggae (Antigo Olodum);

Flor de Abacate;

Os Intocáveis;

Nação Zumbi;

Águia da Vila;

Arthur Marinho;

Bola Preta;

Vitória Régia;

Clube dos Cem;

Praia, Bola e Cerveja.

Bloco Independente – Afoga o Ganso

Local da Concentração: Rua Dom Aquino

Show Local – Palco Central – Praça Generoso Ponce – 02h00

Dia 11 de fevereiro (domingo)

Cortejo de Carnaval

Atração: Corte de Momo – Local: Feira de Domingo (Rua Ladário) – 10h

Roda de Samba – Local: Porto Geral – Horário: 12h00

Baile Infantil – Local: Jardim da Independência – 17h00

PASSARELA DO SAMBA:

DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA – 20h00

Unidos da Major Gama;

Mocidade Nova Corumbá;

A Pesada;

Acadêmicos do Pantanal;

Caprichosos de Corumbá.

Bloco Independente – Biriguis

Local da Concentração: Rua Dom Aquino

Show Local – Palco Central – Praça Generoso Ponce

Horário: 03h00

Dia 12 de fevereiro (segunda-feira)

Roda de Samba – Local: Porto Geral – 12h00

PASSARELA DO SAMBA:

Desfile das Escolas de Samba – 20h00

Estação Primeira do Pantanal;

Marques de Sapucaí;

Vila Mamona;

Imperatriz Corumbaense;

Império do Morro.

Show Local – Palco Central – Praça Generoso Ponce

Horário: 03h00

Dia 13 de fevereiro (terça-feira)

Roda de Samba – Local: Porto Geral

Horário: 12h00

Baile Infantil – Local: Jardim da Independência

Horário: 17h00

PASSARELA DO SAMBA:

Abertura do Carnaval Cultural com COMPARSAS BOLIVIANAS – 19h00

Desfile Cultural – 20h00

Bonecões;

Corte de Momo;

Desfile de Corso (carros antigos);

Desfile de Fuscas;

Ala das Pastoras;

Ala dos Marinheiros;

Bloco do Frevo;

Cordões Carnavalescos:

01- Paraíso dos Foliões

02- Cinelândia

03- Flor de Corumbá

04- Cravo Vermelho

Desfile do Bloco dos Palhaços – 22h30min

Bloco Independente – Afoga o Ganso

SHOW – Palco Central Praça Generoso Ponce

Atração: BATERIA DA GAVIÕES DA FIEL – 22h00

Atração: REVELAÇÃO – 00h00

Show Local – 02h00

Dia 14 de fevereiro (quarta-feira)

Apuração do desfile de Cordões Carnavalescos;

Apuração do desfile de Blocos – LIBLOC;

Apuração do desfile das Escolas de Samba – LIESCO.

Local – Passarela do Samba (Avenida General Rondon)

Horário: 16h00