PMA autua pecuarista em R$ 229 mil por desmatamento ilegal de vegetação nativa

Um desmatamento ilegal foi descoberto no município de São Gabriel do Oeste nesta semana (5.2), quando policiais militares ambientais daquele município realizavam fiscalização nas propriedades rurais do município. O fazendeiro desmatou uma área de vegetação de cerrado que os policiais mediram em GPS e aferiram 229 hectares.

O desmatamento foi realizado para o plantio de pastagem e no local havia criação de gado. A madeira proveniente das árvores derrubadas no desmatamento não se encontrava mais no local. As atividades foram interditadas.

O pecuarista, residente em São Gabriel do Oeste, foi autuado administrativamente e multado em R$ 229 mil. Ele responderá por crime ambiental. A pena é de três a seis meses de detenção. O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (Prada), junto ao órgão ambiental.

Operação Cervo-do-Pantanal

A vistoria faz parte da operação Cervo-do-Pantanal. Nesta operação, a PMA recebeu 594 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai pelo Núcleo de Geoprocessamento (Nugeo), do Ministério Público Estadual (MPE). Vários desmatamentos ilegais já foram autuados.