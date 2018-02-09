Ecofolia tem apresentação de Jorge Miguel&Leonardo no dia 11



Com início nesta sexta-feira (9) a "Ecofolia 2018 – Carnaval da Natureza", vai contar com uma atração especial no domingo (11), com a apresentação da dupla sertaneja Jorge Miguel & Leonardo, antes da apresentação da banda Banda APK, contratada para animação das festividades.

A Ecofolia 2018 será realizada entre os dias 9 e 13 de fevereiro na Avenida Heron do Couto, em frente ao Ginásio de Esportes.

Serão 5 bailes à noite, das 23h00 às 04h00, e duas matinês, das 17h00 às 19h00 (domingo e terça-feira).