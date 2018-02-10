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Confira como será o atendimento do Governo do Estado neste feriado prolongado

Joilson Francelino Santana

Publicado em 10/02/2018 às 12:21

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Os próximos dias 12 e 13 de fevereiro, segunda e terça-feira, serão de pontos facultativos em Mato Grosso do Sul devido ao feriado de Carnaval. A quarta-feira de Cinzas (14.2) também será de folga no setor público estadual, mas até às 13h, devendo o expediente ser normalizado após esse horário. Isso é o que estabeleceu decreto publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE-MS) de 12 de janeiro de 2018 – que divulgou folgas e feriados do ano todo nos setores do Executivo Estadual.

Conforme a publicação, os dirigentes dos órgãos e das entidades deverão garantir o funcionamento dos serviços essenciais como saúde e policiamento, por meio de escalas de serviço ou de plantão. Confira abaixo os órgãos e as entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual que terão horários e datas especiais de funcionamento.

Hemosul

As unidades de coleta de sangue do Hemosul em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul atendem todos os hospitais públicos e privados do Estado, e funcionarão em horário especial. Confira o horário de funcionamento da Rede Hemosul:

Campo Grande: o Hemosul Coordenador, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304, Centro, atenderá ao público no sábado (10.2), das 7h às 12h; na segunda-feira (12.2), das 7h às 12h; e na quarta-feira (14.2), das 13h às 17h; no domingo (11.2) e na terça-feira (13.2) não terá expediente. O atendimento volta ao normal na quinta-feira (15.2).

Já a unidade de coleta da Santa Casa da Capital funcionará na segunda (12.2) e na quarta-feira (14.2) das 7h às 11h. Nos demais dias, sábado (10.2), domingo (11.2) e terça-feira (13.2), não haverá expediente. Na quinta-feira (15.2), o atendimento será normalizado.

No Hospital Regional, o atendimento para no sábado (10.2) e retorna na quinta-feira (15.2).

Dourados: Durante o feriado de Carnaval, o posto de coleta de sangue em Dourados abrirá somente no sábado (10.2), das 7h às 12h. O atendimento será normalizado na quinta-feira (15.2).

Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas: As unidades de coleta não funcionarão durante o feriado prolongado de Carnaval. Os técnicos estarão disponíveis após os dias de folga, na quinta-feira (15.2).

Agenfa

As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior não irão abrir durante o feriado, portanto, as emissões de guias deverão ser realizadas pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). O atendimento volta ao normal na quarta-feira (14.2), a partir das 13h.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) informa que não haverá expediente na segunda-feira (12.2) e na terça-feira (13.2). No dia 14 de fevereiro, quarta-feira de Cinzas, as agências do órgão funcionarão em horário diferenciado, conforme a tabela abaixo.

O atendimento volta ao normal na quinta-feira (15.2). Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato com o órgão pelos telefones 3368-0500, no interior, ou 154, na Capital.

Atendimento Fácil

Com o feriado prolongado do Carnaval, as unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão – voltam a funcionar somente na quarta-feira (14.2) a partir das 13h.

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