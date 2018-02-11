15 carretas bitrem carregadas de soja são apreendidas em rodovia

BR-163
A apreensão aconteceu na quinta-feira (8), no município de Mundo Novo
Equipes de fiscalização móvel da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) apreendeu, nesta semana, 15 carretas bitrem carregadas de soja que seguiam do Mato Grosso do Sul para o Paraná. A apreensão aconteceu na quinta-feira (8), na BR-163, no município de Mundo Novo.
De acordo informações da equipe que realizou a apreensão, ao verificar a documentação fiscal das carretas, foi constatado que, embora as notas fiscais emitidas fossem de uma empresa de Campo Grande, os comprovantes de pagamento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) foram forjados no sentido de sonegar o imposto da mercadoria da carga transportada.
Uma equipe da Polícia Militar de Mundo Novo foi acionada e encaminhou os veículos apreendidos para o Posto Fiscal de Ilha Grande. Além das carretas, foram apreendidas 570 toneladas de soja, que são avaliados em R$ 700 mil. As autuações já feitas pelos agentes da Sefaz chegaram a quase R$ 250 mil.
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