Mega-Sena acumula mais uma vez e pode pagar R$ 71 milhões na quarta

Nenhum apostador ou apostadora acertou os seis números da sorte e a Mega-Sena acumulou mais uma vez. No próximo sorteio, prevista para quarta-feira (14) o prêmio pode chegar a R$ 71 milhões para quem acertar sozinhas as dezenas.

O sorteio do concurso 2.013 foi realizado no Caminhão da Sorte, que está estacionado em Santana (AP). As dezenas sorteadas foram: 06, 23, 30, 36, 53 e 56. Na quina 159 apostadores faturaram R$ 25.057,74 cada. Já na quadra 8.465 jogos levaram R$ 672,37.

Este foi o último sorteio da Mega Semana de Carnaval, que concedeu uma chance a mais aos apostadores. Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50.