Mega-Sena acumula mais uma vez e pode pagar R$ 71 milhões na quarta

Loterias
Este foi o último sorteio da primeira Mega Semana deste ano e as dezenas sorteadas foram: 06, 23, 30, 36, 53 e 56
Nenhum apostador ou apostadora acertou os seis números da sorte e a Mega-Sena acumulou mais uma vez. No próximo sorteio, prevista para quarta-feira (14) o prêmio pode chegar a R$ 71 milhões para quem acertar sozinhas as dezenas.
O sorteio do concurso 2.013 foi realizado no Caminhão da Sorte, que está estacionado em Santana (AP). As dezenas sorteadas foram: 06, 23, 30, 36, 53 e 56. Na quina 159 apostadores faturaram R$ 25.057,74 cada. Já na quadra 8.465 jogos levaram R$ 672,37.
Este foi o último sorteio da Mega Semana de Carnaval, que concedeu uma chance a mais aos apostadores. Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50.
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Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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