Crea-MS esteve em Bonito, Jardim e Dois Irmãos do Buriti para fiscalização de rotina

Geral
Agentes fiscais do Conselho Regional de Engenharia (CREA-MS) fiscalizou os municípios de Bonito Jardim e Dois Irmãos do Buriti na semana passada.
A fiscalização é rotineira e atende as demandas de denúncias por irregularidades em empreendimentos e serviços e demais atividades profissionais ligadas à engenharia, agronomia, geografia, geologia e meteorologia.
Num total, 44 cidades de Mato Grosso do Sul serão visitadas pelos agentes.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS