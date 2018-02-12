Crea-MS esteve em Bonito, Jardim e Dois Irmãos do Buriti para fiscalização de rotina

Agentes fiscais do Conselho Regional de Engenharia (CREA-MS) fiscalizou os municípios de Bonito Jardim e Dois Irmãos do Buriti na semana passada.

A fiscalização é rotineira e atende as demandas de denúncias por irregularidades em empreendimentos e serviços e demais atividades profissionais ligadas à engenharia, agronomia, geografia, geologia e meteorologia.

Num total, 44 cidades de Mato Grosso do Sul serão visitadas pelos agentes.