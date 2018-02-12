Passageiro morre após caminhão boiadeiro cair em cratera na MS-475

Geral
A cratera se abriu há quase um mês e já causou vários acidentes
Daniel Rodrigues da Silva, morreu após o caminhão em que estava cair em uma cratera na noite de domingo (11), na rodovia MS-475, próximo a Novo Horizonte do Sul.
O rapaz era passageiro do caminhão boiadeiro que transportava dez gados. O motorista ficou ferido. Os dois foram socorridos ainda com vida, porém, Daniel morreu após da entrada no hospital.
Chovia muito na hora do acidente. A enorme cratera na estrada foi aberta em 18 de janeiro. O motorista não teve tempo de evitar a queda. A cabine bateu no barranco e ficou totalmente destruída, uma vaca chegou a ser arremessada pra dentro da cabine.
Desde quando foi aberta, a cratera já causou vários acidentes. No momento em que a cratera estava sendo formada, um veículo foi tragado pelo buraco, as vitimas foram socorridas e a carcaça do veículo está até hoje no local.
No dia 2 deste mês, uma carreta tombou após voar sobre o buraco, o motorista não sofreu nada. O acidente mais grave foi o de ontem.
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