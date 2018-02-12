Pode chover a qualquer hora nesta segunda, aponta previsão

Geral
O sol deve aparecer entre nuvens nesta segunda-feira (12), é o que aponta a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
Pode chover a qualquer hora do dia em Aquidauana e Anastácio. A mínima para hoje é de 24ºC e a máxima pode chegar aos 28ºC.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS