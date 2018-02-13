Estado decreta luto oficial de três dias pela morte de ex-governador Wilson Martins

O Governo do Estado decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-governador, Wilson Barbosa Martins, que aconteceu por volta das 6h de hoje em Campo Grande. O prefeito, Marcos Trad (PSB) também emitiu nota de pesar.

Conforme a publicação assinada pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), “o doutor Wilson, como era conhecido, foi um dos que lutaram pela eleição direta para presidente da República, e nos dois mandatos como governador de Mato Grosso do Sul deixou um legado de ações sociais e obras importantes para o desenvolvimento do Estado”.

Ainda conforme a publicação, o “ex-governador Wilson Barbosa Martins foi e será sempre um dos ícones da história política administrativa contemporânea e sua trajetória política ajudou na construção e desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”.

Já Marcos Trad declarou que, com a morte de Wilson Barbosa Martins, “Mato Grosso do Sul perde um Estadista”.

Ele disse ainda que o ex-governador era um “homem honrado, reto e preparado, esteve ao lado de meu pai, Nelson Trad, nas trincheiras contra a ditadura, lutando pelo restabelecimento do Estado Democrático em nosso País”, declarou ele, completando que Wilson Barbosa Martins “ficará para sempre em nossa memória seu legado e seus compromissos com a liberdade, com o desenvolvimento e com a justiça”, finalizou.