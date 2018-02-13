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Motociclista morre e mulher fica gravimente ferida em acidente

Joilson Francelino Santana

Publicado em 13/02/2018 às 12:12

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Um motociclista ainda não identificado morreu e uma mulher de 24 anos ficou ferida em um acidente na manhã desta terça-feira (13), em acidente, em Três Lagoas.

A moto em que o casal estava pode ter batido na sarjeta, segundo informações de pessoas que passavam pelo local.

O acidente ocorreu em uma das ruas mais movimentadas da cidade. Há suspeita de que a moto tenha batido na traseira de um carro estacionado e o piloto atirado contra um poste de iluminação, no sentido bairro/centro.

A moça foi levada ao Hospital Auxiliadora, em estado grave, por socorristas do Samu (Serviço Móvel de Urgência) e soldados do Corpo de Bombeiros. O hospital não informa o estado de saúde da vítima.

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