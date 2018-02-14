Atriz Glória Menezes está internada em hospital no Rio

Geral
A atriz Glória Menezes está internada com infecção respiratória no Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa do hospital não informou o dia da internação nem o estado de saúde da artista.
Glória Menezes atuou em quase 40 telenovelas, além de filmes e peças de teatro. Seu último personagem na televisão foi Stelinha Carneiro de Alcântara na novela Totalmente Demais.
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