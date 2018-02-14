Velório de Wilson Barbosa acontece no Palácio Popular da Cultura

O velório do ex-governador acontece desde a tarde de ontem (13), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, Palácio Popular da Cultura, no Parque dos Poderes.

Muitas autoridades passam pelo local para prestar solidariedade à família e se despedir do primeiro governador eleito no Mato Grosso do Sul.

O sepultamento deve acontecer as 10 horas de hoje, no cemitério Parque das Primaveras, também na Capital.