Velório de Wilson Barbosa acontece no Palácio Popular da Cultura

Geral
O velório do ex-governador acontece desde a tarde de ontem (13), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, Palácio Popular da Cultura, no Parque dos Poderes.
Muitas autoridades passam pelo local para prestar solidariedade à família e se despedir do primeiro governador eleito no Mato Grosso do Sul.
O sepultamento deve acontecer as 10 horas de hoje, no cemitério Parque das Primaveras, também na Capital.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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