Mega acumula pela 10ª vez e pode pagar R$ 100 mi no sábado

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2014 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quarta-feira na cidade de Vinhedo (SP). O prêmio, que era de R$ 71 milhões, acumulou pela décima vez consecutiva e agora pode pagar R$ 100 milhões no próximo sorteio, no sábado.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 46 apostas acertaram a quina e levarão R$ 65.621,53 cada uma. Já a quadra teve 4.140 apostas ganhadoras, que receberão R$ 1.041,61 cada um. A arrecadação total é de mais de R$ 52 milhões.

Quem pretende levar os R$ 100 milhões no próximo concurso pode fazer as apostas até as 19h (de Brasília) do dia do próximo sorteio em qualquer lotérica do País. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do Brasil.