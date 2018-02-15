Nioaque e Guia Lopes receberão recursos para pavimentação asfáltica

As cidades de Nioaque e Guia Lopes da Laguna receberão recursos do Ministério das Cidades para obras de pavimentação asfáltica.

O recurso avaliado em 2,7 milhões vai beneficiar mais três cidades do interior de Mato Grosso do Sul: Bandeirantes, São Gabriel do Oeste e Ponta Porã.

As empreiteiras Santa Engenharia e Industrial Eireli, Maracaju Engenharia e Empreendimentos Ltda, BTG Empreendimentos Locações e Serviços e Habitat Engenharia Construção Ltda ficaram responsáveis pelos empreendimentos.

As empresas foram escolhidas após procedimento licitatório do governo do Estado encerrado em janeiro, para designar quais empreiteiras receberiam os recursos federais para execução das obras.

Os contratos com as empreiteiras foram todos assinados pelo diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Emerson Antonio Marques Pereira.