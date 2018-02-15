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PMR encerra Operação Carnaval com redução de 37% dos acidentes

Joilson Francelino Santana

Publicado em 15/02/2018 às 12:29

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A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realizou a Operação Carnaval 2018, onde registrou uma redução no número de acidentes nas rodovias estaduais em Mato Grosso do Sul. No período do Carnaval, onde há um aumento significativo no tráfego de veículos houve intensa fiscalização, fato este que colaborou para uma redução de 37% no número de acidentes em comparação ao mesmo período do ano passado.

A PMRv vistoriou 3.492 veículos, sendo confeccionados 725 autuações por infrações de trânsito, 34 testes de alcoolemia realizados, recolhidas 10 Carteiras de Habilitação (CNH), sendo quatro delas por embriaguez ao volante.

Já no combate ao tráfico de drogas os policiais apreenderam 2,434 quilos de maconha, apreendeu ainda 12 veículos irregulares, registrou cinco ocorrências de contrabando/descaminho, cumpriu um mandado de prisão, recuperou dois veículos roubados e também apreendeu 21.400 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai e ainda a apreensão de ums arma de fogo sem documentação legal.

Segundo o tenente-coronel Luiz Carlos Rodrigues Carneiro, comandante do 14 º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), durante o período do carnaval, além da redução no número de acidentes nas rodovias estaduais, também houve um significativo número de apreensões de drogas e contrabando em 2018.

Para o comandante, a redução no número de acidentes está diretamente ligada a fiscalização mais intensa, por isso todo o efetivo da Polícia Militar Rodoviária foi empenhado nas 11 bases operacionais das áreas de atuação do Batalhão Rodoviário.

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