Governador recebe projeto de universalização da energia no Pantanal

Diretores da concessionária Energisa apresentaram nesta quinta-feira (15.2) ao governador Reinaldo Azambuja um plano de universalização da energia no Pantanal Sul-mato-grossense. A empresa afirma existir 2.186 potenciais consumidores, incluindo ribeirinhos e produtores rurais.

O Plano de Universalização já foi submetido à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Mais de 2,1 mil unidades deverão ser atendidas por energia solar e 77 pela rede convencional. O investimento inicial previsto é de R$ 77 milhões.

A concessionária explicou que em julho deste ano pretende fazer a instalação de 23 sistemas fotovoltaicos pilotos, para testar o sistema. Já a instalação dos sistemas fotovoltaicos nas outras unidades deverá ocorrer em 2019.

Reinaldo Azambuja se colocou à disposição da empresa para conversar com a diretoria da Aneel e destacou a importância da universalização da energia.

De acordo com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, a universalização da energia está entre os pilares para o desenvolvimento sustentável do Pantanal, assim como a preservação ambiental e a construção de estradas.