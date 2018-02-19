Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 17:51

Buscar

Últimas notícias
X

Desenvolvimento

Mais ágil e moderna, Governo do Estado lança Jucems Digital nesta segunda-feira

Programa dará acesso às informações disponibilizadas pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, agora totalmente online

Schimene Duque Weber

Publicado em 19/02/2018 às 07:20

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Governo do Estado lança nesta segunda-feira (19) a Jucems Digital, que marca uma nova era no acesso às informações disponibilizadas pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, agora totalmente online. O lançamento contará com a presença do governador Reinaldo Azambuja e do secretário Jaime Verruck, titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

O sistema vai oferecer aos empresários sul-mato-grossenses a possibilidade de acessar todos os serviços oferecidos pela Jucems através da internet, eliminando o deslocamento até os pontos de atendimento e a entrega de documentos físicos, que serão autenticados via certificação digital.

Jaime Verruck lembra que reduzir o tempo médio de abertura de empresas era uma das metas do início do Governo em 2015, que foi atingida passando de 36 para 17 dias o prazo médio. Já o segundo passo para melhorias no setor, consistia em investir em tecnologia da informação para que tudo fosse digital.

“O que vamos lançar dia 19 é a abertura de empresa sem que o contador precise sair do seu escritório ou o empresário ir até a Jucems, o que da agilidade e mais segurança. Esse projeto pioneiro em Mato Grosso do Sul e a ideia é que em todo o Estado o processo de abertura de empresas ocorra todo digital, moderno, seguro e muito mais rápido”, afirma.

O diretor-presidente da Jucems, Augusto César de Castro lembra que os processos serão analisados da mesma forma como é hoje, mas com agilidade e sem papelada. “O empresário e o contador vão ganhar tempo, sem ter que ir e vir entre os órgãos, por que tudo será feito e informado pelo sistema online, que estará disponível 24 horas por dia”.

O Sebrae é parceiro do projeto, por entender a importância da desburocratização do setor. “É um trabalho que está sendo feito em parceria há mais de três anos, por meio de ações com a Redesimples. Queremos cada dia mais facilitar a vida dos donos de pequenos negócios, desburocratizando processos e fazendo com que a abertura de empresa seja fácil e rápida”, afirma o superintendente Claudio Mendonça.

Apesar de o sistema ser de fácil operação, os contadores vinculados ao Conselho Regional de Contabilidade (CRC/MS) vão passar por uma capacitação para que as mudanças sejam apresentadas de forma clara. Os treinamentos serão realizados inicialmente em três cidades, sendo dia 26 de fevereiro em Campo Grande e dia 27 em Dourados e Ponta Porã.

No decorrer dos dias serão agendados treinamentos em outros municípios polos de Mato Grosso do Sul para atingir o máximo de contadores habilitados a operar o sistema. Resultado é menos burocracia e mais agilidade do processo de abertura e fechamento de empresas no Estado.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo