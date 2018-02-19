Morreu em Guarapari/ES, vítima de um infarto fulminante, o professor aposentado Gelson Roos

Faleceu neste sábado (17), em Guarapari/ES, onde residia, vítima de um infarto fulminante, o professor aposentado Gelson Roos esposo da professora aposentada Eliana Mara Roos

Gelson Roos trabalhou por muitos anos no CPAQ. Professor das ciências biologiacas, Gelson deixou um legado que em muito contribuiu para a consolidação do Campus de Aquidauana.

Desejamos que Deus conforte imensamente a família, neste momento de dor!