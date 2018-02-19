Morreu em Guarapari/ES, vítima de um infarto fulminante, o professor aposentado Gelson Roos

Nota de Falecimento
Gelson deixou um legado que em muito contribuiu para a consolidação do CPAQ
Faleceu neste sábado (17), em Guarapari/ES, onde residia, vítima de um infarto fulminante, o professor aposentado Gelson Roos esposo da professora aposentada Eliana Mara Roos
Gelson Roos trabalhou por muitos anos no CPAQ. Professor das ciências biologiacas, Gelson deixou um legado que em muito contribuiu para a consolidação do Campus de Aquidauana.
Desejamos que Deus conforte imensamente a família, neste momento de dor!
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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