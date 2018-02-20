Governador determina que Defesa Civil monitore e dê suporte às famílias afetadas pela chuva

De Brasília, o governador Reinaldo Azambuja determinou na manhã desta terça-feira (20.2) que a Coordenação Estadual da Defesa Civil (Cedec) monitore e elabore um relatório dos impactos provocados pelas chuvas dos últimos dias no Estado. “Estamos preocupados com os estragos provocados pelas chuvas desses últimos dias e determinei que a Coordenação Estadual da Defesa Civil monitore as áreas de risco e dê suporte às defesas civis dos municípios. Também determinei que seja dada assistência às famílias que porventura tenham que ser desalojadas de suas casas”, afirmou o governador.

Entre as áreas monitoradas estão as regiões de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Bonito, Jardim e Coxim. Em Aquidauana, o nível do rio está em estado de alerta e a defesa municipal já contabiliza cerca de 30 famílias desabrigadas. Em Jardim, a força das águas comprometeu a estrutura da ponte de concreto sobre o rio dos Velhos, o que levou a Prefeitura a interditar o local.

Equipes da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil já estão de prontidão para dar suporte à população de Aquidauana e aos demais locais onde estão ocorrendo estragos, conforme foi determinado pelo governador Reinaldo Azambuja. Coordenador-adjunto da defesa estadual, o tenente-coronel Fábio Catarinelli detalha que o monitoramento está sendo feito na sala de situação da defesa e por meio de contato com as coordenadorias.

Conforme alerta emitido pela sala de situação do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), o nível do rio Aquidauana está subindo rapidamente e deve atingir o estado de emergência nas próximas horas.

Com o volume de 153 milímetros de precipitação nas últimas 24h, o leito do Aquidauana já havia atingido 7,4 metros, registrados às 10h de hoje. Quando o nível alcança 8 metros é considerada situação de inundação.

Em Bonito, as chuvas fortes das últimas horas também já provocaram danos nas áreas urbana e rural. Conforme a defesa municipal, o sistema de drenagem não tem conseguido suportar a força das águas e já foram registrados alagamentos em vários pontos.

Rodovias interditadas

O transbordamento do córrego Dois Irmãos interditou o acesso pela BR-262, no trecho próximo ao município de mesmo nome. Na MS-386, próximo a Japorã, a pista deverá ser isolada pela defesa civil do município, por conta do risco de desmoronamento, em decorrência de uma erosão que está sendo agravada pela força das águas. Em municípios como Naviraí e Glória de Dourados, a força das águas também tem agravado erosões já existentes.

Situação de emergência

Na região Sul do Estado, as chuvas intensas têm agravado danos como erosões e as prefeituras estudam emitir novos decretos de situação de emergência. Até o momento, 22 municípios estão com os decretos em vigor. Destes, 16 tiveram a situação reconhecida pelo Governo do Estado. São eles: Santa Rita do Pardo, Amambai, Porto Murtinho, Coronel Sapucaia, Japorã, Tacuru, Eldorado, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Sete Quedas, Iguatemi, Antônio João, Caracol, Bela Vista, Coxim e Rio Verde. Segundo a Defesa Civil Estadual, somente neste ano já foram registradas no Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres (S2ID) 78 ocorrências de desastres naturais.

Alerta de chuva

A previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) é de chuva forte até o restante da semana. Para esta terça-feira (20.2), permanece o alerta sobre todo o Estado para o risco de tempestade com ocorrência de raios, queda de granizo, vendaval e chuva intensa.