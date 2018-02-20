Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 17:52

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana e região

Governador determina que Defesa Civil monitore e dê suporte às famílias afetadas pela chuva

Em estado de alerta, rio Aquidauana registrou nível de 7,4 metros nesta manhã e já deixou dezenas de famílias desabrigadas; Bonito também contabiliza alagamentos na área urbana

Renan Nucci

Publicado em 20/02/2018 às 14:47

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

De Brasília, o governador Reinaldo Azambuja determinou na manhã desta terça-feira (20.2) que a Coordenação Estadual da Defesa Civil (Cedec) monitore e elabore um relatório dos impactos provocados pelas chuvas dos últimos dias no Estado. “Estamos preocupados com os estragos provocados pelas chuvas desses últimos dias e determinei que a Coordenação Estadual da Defesa Civil monitore as áreas de risco e dê suporte às defesas civis dos municípios. Também determinei que seja dada assistência às famílias que porventura tenham que ser desalojadas de suas casas”, afirmou o governador.

Entre as áreas monitoradas estão as regiões de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Bonito, Jardim e Coxim.  Em Aquidauana, o nível do rio está em estado de alerta e a defesa municipal já contabiliza cerca de 30 famílias desabrigadas. Em Jardim, a força das águas comprometeu a estrutura da ponte de concreto sobre o rio dos Velhos, o que levou a Prefeitura a interditar o local.

Equipes da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil já estão de prontidão para dar suporte à população de Aquidauana e aos demais locais onde estão ocorrendo estragos, conforme foi determinado pelo governador Reinaldo Azambuja. Coordenador-adjunto da defesa estadual, o tenente-coronel Fábio Catarinelli detalha que o monitoramento está sendo feito na sala de situação da defesa e por meio de contato com as coordenadorias.

Conforme alerta emitido pela sala de situação do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), o nível do rio Aquidauana está subindo rapidamente e deve atingir o estado de emergência nas próximas horas.

Com o volume de 153 milímetros de precipitação nas últimas 24h, o leito do Aquidauana já havia atingido 7,4 metros, registrados às 10h de hoje. Quando o nível alcança 8 metros é considerada situação de inundação.

Em Bonito, as chuvas fortes das últimas horas também já provocaram danos nas áreas urbana e rural. Conforme a defesa municipal, o sistema de drenagem não tem conseguido suportar a força das águas e já foram registrados alagamentos em vários pontos.

Rodovias interditadas

O transbordamento do córrego Dois Irmãos interditou o acesso pela BR-262, no trecho próximo ao município de mesmo nome. Na MS-386, próximo a Japorã, a pista deverá ser isolada pela defesa civil do município, por conta do risco de desmoronamento, em decorrência de uma erosão que está sendo agravada pela força das águas. Em municípios como Naviraí e Glória de Dourados, a força das águas também tem agravado erosões já existentes.

Situação de emergência

Na região Sul do Estado, as chuvas intensas têm agravado danos como erosões e as prefeituras estudam emitir novos decretos de situação de emergência. Até o momento, 22 municípios estão com os decretos em vigor. Destes, 16 tiveram a situação reconhecida pelo Governo do Estado. São eles: Santa Rita do Pardo, Amambai, Porto Murtinho, Coronel Sapucaia, Japorã, Tacuru, Eldorado, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Sete Quedas, Iguatemi, Antônio João, Caracol, Bela Vista, Coxim e Rio Verde. Segundo a Defesa Civil Estadual, somente neste ano já foram registradas no Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres (S2ID) 78 ocorrências de desastres naturais.

Alerta de chuva

A previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) é de chuva forte até o restante da semana. Para esta terça-feira (20.2), permanece o alerta sobre todo o Estado para o risco de tempestade com ocorrência de raios, queda de granizo, vendaval e chuva intensa.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo