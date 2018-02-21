Em Bonito, polícia resgata 25 ribeirinhos e homem que ficou ilhado

Enchente
Chuvas intensas encheram rios da região e alagaram cidades
Durante os trabalhos em auxílio aos atingidos pelas enchentes, Policiais Militares Ambientais de Bonito resgataram ao todo 25 pessoas que moram às margens dos rios Formoso, Mimoso, Olaria e Anhumas. Hoje, um homem que estava ilhado na Ponte do Mateus, no córrego Saladeiro, foi retirado de barco pelos policiais.
A PMA continua apoiando a população e aos órgãos de defesa civil nos municípios afetados. Os militares têm trabalhado intensivamente com várias embarcações e viaturas, prestando apoio à população, desde que este problema começou com as cheias dos rios no Estado.
Além de Bonito, também em Bela Vista e Aquidauana, a PMA está trabalhando diuturnamente. Várias famílias e animais domésticos e silvestres foram resgatados e encaminhados para locais seguros.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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