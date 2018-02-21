Em Bonito, polícia resgata 25 ribeirinhos e homem que ficou ilhado

Durante os trabalhos em auxílio aos atingidos pelas enchentes, Policiais Militares Ambientais de Bonito resgataram ao todo 25 pessoas que moram às margens dos rios Formoso, Mimoso, Olaria e Anhumas. Hoje, um homem que estava ilhado na Ponte do Mateus, no córrego Saladeiro, foi retirado de barco pelos policiais.

A PMA continua apoiando a população e aos órgãos de defesa civil nos municípios afetados. Os militares têm trabalhado intensivamente com várias embarcações e viaturas, prestando apoio à população, desde que este problema começou com as cheias dos rios no Estado.

Além de Bonito, também em Bela Vista e Aquidauana, a PMA está trabalhando diuturnamente. Várias famílias e animais domésticos e silvestres foram resgatados e encaminhados para locais seguros.