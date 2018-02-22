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Leilão

Com oferta de veículos e equipamentos agrícolas, Governo realizará 1° leilão do ano

O certame será realizado nos formatos presencial e eletrônico com lances a partir de R$ 100,00

Schimene Duque Weber

Publicado em 22/02/2018 às 07:40

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O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), através da Superintendência de Patrimônio e Transporte, realizará no dia 13 de março, às 9h, no auditório da Associação Brasileira de Odontologia (ABO), o 1° leilão de peças inservíveis à administração. Serão ofertados seis veículos, 16 equipamentos agrícolas e rodoviários, além de uma sucata de Caminhão Mercedes Benz, modelo 76 e sucatas de materiais ferrosos. A previsão de arrecadação é de R$ 27 mil.

O menor lance está fixado em  R$ 100,00 para um tanque aéreo para combustível 2000L. Já o maior lance inicial do leilão, de R$ 5 mil corresponde a uma moto niveladora Dresser 140c, Modelo 1400.

Segundo o superintendente de Patrimônio e Transporte da SAD, José Alberto Furlan, a previsão é que o leilão seja realizado simultaneamente nas modalidades presencial e eletrônica. “Vamos utilizar o mesmo formato que vem dando certo há três anos. Os lances no formato online estarão disponíveis a partir desta segunda-feira (26.2) através do Portal Casa de Leilões. Já o leilão presencial acontece, a partir das 9h, no auditório da Associação Brasileira de Odontologia de Mato Grosso do Sul (ABO-MS), localizado na rua Liberdade, 836, Monte Líbano. 

A visitação aos interessados, estará permitida entre os dias 26/02 e 12/03 das 8h às 11h e das 13h30 às 16h de segunda à sexta-feira na Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos Campo Grande, localizado na rua Primeira Residência Regional Agesul, BR 262, km 5. De acordo com Furlan, a avaliação será exclusivamente visual, sendo vedados quaisquer outros procedimentos, como experimentação ou remoção dos bens do local.

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