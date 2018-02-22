Deputado Felipe Orro solicita melhorias na ponte sobre o rio Perdido na MS-267

Reparos
Foi feita indicação ao governo do estado pedindo uma solução para o problema
Por causa das más condições da ponte sobre o rio Perdido, na rodovia MS-267, Curvelo, que liga os municípios de Jardim e Porto Murtinho, os produtores rurais não conseguem extrair a produção de suas propriedades. O pedido de ajuda foi encaminho ao Deputado Estadual Felipe Orro, que prontamente fez uma indicação ao governo do estado pedindo uma solução para o problema.
Mato Grosso do Sul começa a colheita da soja neste período e, por isso, os produtores estão muito preocupados com as condições da ponte, que não aguenta o peso dos caminhões que devem transportar a safra.
Os produtores reclamam ainda que além dos buracos e falhas na madeira, o que causa prejuízos na safra, os buracos danificam os caminhões e chegam a colocar em risco a segurança dos motoristas.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS