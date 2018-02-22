Deputado Felipe Orro solicita melhorias na ponte sobre o rio Perdido na MS-267

Por causa das más condições da ponte sobre o rio Perdido, na rodovia MS-267, Curvelo, que liga os municípios de Jardim e Porto Murtinho, os produtores rurais não conseguem extrair a produção de suas propriedades. O pedido de ajuda foi encaminho ao Deputado Estadual Felipe Orro, que prontamente fez uma indicação ao governo do estado pedindo uma solução para o problema.

Mato Grosso do Sul começa a colheita da soja neste período e, por isso, os produtores estão muito preocupados com as condições da ponte, que não aguenta o peso dos caminhões que devem transportar a safra.

Os produtores reclamam ainda que além dos buracos e falhas na madeira, o que causa prejuízos na safra, os buracos danificam os caminhões e chegam a colocar em risco a segurança dos motoristas.