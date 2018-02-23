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Devido às chuvas, Imasul alerta para o transbordamento do rio Miranda

O acumulado das chuvas nas últimas 48 horas na cabeceira da bacia foi de 217 mm

Renan Nucci

Publicado em 23/02/2018 às 16:01

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 A Sala de Situação do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) emitiu Aviso de Evento Crítico no final da tarde dessa quinta-feira (22.2) alertando para o risco iminente de alagamentos com potencial para provocar significativos danos materiais e risco de vida nas próximas 24 horas em Miranda.

O acumulado das chuvas nas últimas 48 horas na cabeceira da bacia foi de 217 mm, o que fez elevar o nível do rio Miranda, com grande possibilidade em atingir a cota de Emergência (7 metros) e começar a transbordar. Às 7h de ontem, a cota em Miranda estava em 6,6 m e as águas continuaram subindo em média 3,0 cm/h atingindo, às 16h, o nível de 687 cm. A previsão é de que o nível do rio continue em ascensão nas próximas horas.

Às 15h45, a Plataforma de Coleta de Dados (PCD) da Estrada MT-738, localizada a montante do rio, no km 21, atingiu a cota de 10,64m, o maior valor da série histórica e continua em ascensão. Com a subida do rio, já iniciou o processo de invasão das águas nas instalações lindeiras ao curso hídrico e inundação de propriedades rurais.

O Imasul, órgão ambiental do Estado vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), já acionou a Coordenação da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Como a previsão é de permanência do tempo instável, o nível do rio deve continuar subindo.

Leia abaixo o inteiro teor do Aviso de Evento Crítico:

AVISO DE EVENTO CRÍTICO Nº 12/2018.

Comunicamos que as leituras dos níveis do Rio Miranda, emitidas da Plataforma de Coleta de DadosPCD em Miranda, indicam que será atingido o nível de Emergência, com potencial para provocar significativos danos materiais e com risco a integridade humana nas próximas 24 horas.

Justificativa:

– O Volume de chuvas das últimas 48 horas de 217 mm, na cabeceira da bacia, fez elevar o nível do Rio Miranda e com grande possibilidade em atingir a cota de Emergência (700 cm), início da inundação.

– Hoje, às 07:00 h., a cota em Miranda estava 662 cm e continuou subindo em média 3,0 cm/h atingindo às 16:00 h o nível de 687 cm. A previsão é de continuar em ascensão nas próximas horas.

– A PCD Estrada MT-738, localizada a montante no km 21, atingiu hoje às 15:45 h. a cota de 1064 cm, o maior valor da série histórica e continua em ascensão.

– Com a subida do Rio, já iniciou o processo de invasão das águas nas instalações lindeiras ao curso hídrico e inundação de propriedades rurais.

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