Publicado contrato para execução de pavimentação na Rua Antônio Campelo

O Diário Oficial de Mato Grosso do Sul publicou na quinta-feira (22), assinatura de contrato com empresa que realizará obras de infraestrutura, pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, na Rua Antônio Campelo, entre as vias Alberto Chebel e Veridiano Rodrigues Chagas, no valor de R$ 572.665,49.

Segundo informações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), as benfeitorias têm prazo para conclusão dos serviços está previsto para 180 dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser expedida pela agência.

Para o município de Anastácio, foi aberta licitação para investimentos e restauração de vias, totalizando R$ 1.908.962,42 em contratos.

Além disso, foi publicado o reinício dos serviços para execução da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas ruas Bernardino e Antônio Quelho.