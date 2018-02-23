Publicado contrato para execução de pavimentação na Rua Antônio Campelo

Recursos públicos
Informação foi confirmada pela Agesul e inclui drenagem pluvial
O Diário Oficial de Mato Grosso do Sul publicou na quinta-feira (22), assinatura de contrato com empresa que realizará obras de infraestrutura, pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, na Rua Antônio Campelo, entre as vias Alberto Chebel e Veridiano Rodrigues Chagas, no valor de R$ 572.665,49.
Segundo informações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), as benfeitorias têm prazo para conclusão dos serviços está previsto para 180 dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser expedida pela agência.
Para o município de Anastácio, foi aberta licitação para investimentos e restauração de vias, totalizando R$ 1.908.962,42 em contratos.
Além disso, foi publicado o reinício dos serviços para execução da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas ruas Bernardino e Antônio Quelho.
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