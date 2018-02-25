Domingo com tempo nublado e chuvas no período da tarde

Previsão do Tempo
Possibilidade de chuva prevista para tarde e noite
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulga que o domingo (25) terá tempo parcialmente nublado durante a manhã e possibilidade de pancadas de chuvas, no período da tarde. A umidade relativa do ar continua alta, variando entre 80% e 95%.
A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima alcança 34 graus.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS