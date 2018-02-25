Mega Sena acumula novamente e prêmio soma R$ 11 milhões

A Caixa Econômica Federal divulgou no sábado (24), os números sorteados no concurso nº 2.017 da Mega Sena que não teve nenhum ganhador nos seis números e ficou acumulado em R$ 11 milhões.

Os números sorteados foram: 02 – 10 – 11 – 24 – 38 – 56.

O sorteio foi realizado em Campo Belo (MG) e a quina saiu para 123 apostas, com prêmio de R$ 16.317,17. Já a quadra ficou em R$ 468,10 e saiu em 6.125 jogos