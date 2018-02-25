Prefeitura arrecada donativos para auxiliar vítimas das enchentes em Bonito

A prefeitura de Bonito, por intermédio da Secretaria de Assistência Social (SAS), comunica que juntamente com a Defesa Civil está prestando atendimento às famílias atingidas pelas enchentes da última semana.

O levantamento do prejuízo causado às famílias ainda não foi concluído, porém, cerca de 60 famílias estão com as moradias submersas, no distrito Águas do Mirando e Pesqueiro do Noé.

Diante da situação, a administração municipal solicita doações de roupas, produtos de limpeza e higiene pessoal, além de itens de cama e banho, móveis e utensílios domésticos.

O material pode ser entregue na secretaria, localizada na Rua Santana do Paraíso, 865 (prédio anexo à Prefeitura) ou, informado a fim de que sejam coletados. A distribuição será feita conforme as necessidades levantadas, na medida que as famílias forem retornando para suas casas.

Maiores informações podem ser solicitadas na Secretaria de Assistência Social nos telefones: (67) 3255-2215 e (67) 3255-1949.

*Com informações do site Bonito Informa