Produtor rural é multado por armazenamento ilegal de embalagens

Agrotóxicos
No local foram flagrados produtos dispostos irregularmente em contato com solo
Uma propriedade rural localizada no município de Aral Moreira recebeu ontem (23) fiscalização da Polícia Militar Ambiental (PMA), grupamento de Amambai, que localizou embalagens e agrotóxicos armazenados de forma irregular, o que é considerado crime ambiental.
As embalagens e o defensivo agrícola estavam dispostos em tambores plásticos e caixas dentro de um barracão, com riscos de contaminar o solo. Além disso, o material estava exposto a sol e chuva, além de não ter nenhum rótulo informando do que se tratava o produto e os perigos de intoxicação.
Outra situação verificada pelos militares é que a destinação das embalagens vazias com produtos perigosos contrariava as normas técnicas e a legislação ambiental, bem como a bula dos próprios produtos. No total, foram apreendidos 800 litros de defensivo.
O proprietário rural (64), residente em Aral Moreira, foi notificado a tomar as providências para a destinação adequada dos produtos e resíduos perigosos, conforme determina a legislação. A PMA também confeccionou um auto de infração administrativo e arbitrou multa de R$ 12.000 reais contra o autuado.
O infrator também poderá responder por crime ambiental, previsto pelo artigo 56 da Lei 9.605/1998 de: produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. A pena para o crime é de um a quatro anos de reclusão
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