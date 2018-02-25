Rio Miranda sobe em média 3 centímetros por hora e deixa cidade em alerta

A Defesa Civil de Mato Grosso do Sul divulgou no sábado (24), alerta para risco de transbordamento do Rio Miranda e considerou a situação estado de alerta. A preocupação da equipe de monitoramento é que o nível está subindo em média 3 centímetros por hora.

Até o momento três famílias já foram retiradas de regiões próximas ao rio que já alcançou três bairros da cidade A preocupação agora é acompanhar as famílias que não querem sair de suas casas e irem para abrigos ou casas de familiares.

Na última quinta-feira (22), o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) divulgou um informe alertando sobre o acumulado das chuvas que totalizaram 217 milímetros, resultando na elevação do nível do rio e aumentando a possibilidade de atingir a cota de emergência que é de sete metros.

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Na região sul do Estado, as chuvas intensas têm agravado danos como erosões e as prefeituras estudam emitir novos decretos de situação de emergência. Até o momento, 22 municípios estão com os decretos em vigor.

Destes, 16 tiveram a situação reconhecida pelo Governo do Estado. segundo a Defesa Civil Estadual, somente neste ano já foram registradas no Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres (S2ID) 78 ocorrências de desastres naturais.