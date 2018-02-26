Fundect está com edital no valor de R$ 300 mil para apoio a eventos científicos em MS

Ciência & Tecnologia
O Programa de Apoio a Eventos prevê incentivos de R$ 5 mil a R$ 50 mil dependendo da proposta e proporção do evento
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundect), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), está com edital aberto para apoio financeiro a eventos científicos e tecnológicos. As inscrições devem ser feitas via sistema SigFundect até a próxima quarta-feira (28).
O Programa de Apoio a Eventos prevê incentivos de R$ 5 mil a R$ 50 mil dependendo da proposta e proporção do evento. São R$ 300 mil reais em recursos para este certame.
O edital tem como objetivo fortalecer os grupos de pesquisa e debater temas estratégicos que representem significativa contribuição científica e tecnológica para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.
Para ler o edital acesse o site da Fundect.
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