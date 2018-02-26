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Governo assina R$ 2,4 milhões de contratos para mais asfalto em MS

As obras tem prazo de 120 dias, contados a partir da ordem de serviço a ser expedida pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e o recursos também são próprios do Governo

Renan Nucci

Publicado em 26/02/2018 às 17:08

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O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou nesta segunda-feira (26.2) a assinatura de mais contratos que representam investimentos da ordem de R$ 2.394.757,05 em asfalto para Mato Grosso do Sul. Os extratos podem ser conferidos na página 41 do Diário Oficial do Estado (DOE).

O primeiro contrato divulgado é para o município de Rio Negro. Segundo a publicação serão disponibilizados R$ 398.760,37 para pavimentar a rua Santos Dumont. O investimento é resultado de uma parceria entre Governo do Estado e uma emenda parlamentar da senadora Simone Tebet, do ano de 2016. O prazo para executar a obra será de 180 dias.

Outro município beneficiado com mais asfalto é Rochedo. De acordo com a publicação serão investidos R$ 304.861,20 para pavimentar parte da rua Leteral, no bairro Parque dos Diamantes. As obras serão executadas com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundersul).

E com o maior investimento divulgado hoje, Bataguassu deve receber nos próximos meses, R$ 1.691.135,48 para realizar o recapeamento de diversas ruas do Jardim São Francisco. As obras tem prazo de 120 dias, contados a partir da ordem de serviço a ser expedida pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e o recursos também são próprios do Governo.

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