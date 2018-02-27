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Motociclistas envolvidos em acidentes abandonam local da colisão

De 12 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros, duas foram acidentes de trânsito

Schimene Duque Weber

Publicado em 27/02/2018 às 09:40

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A equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros atendeu, na segunda-feira (26), duas ocorrências de acidente envolvendo motocicletas nas cidades de Anastácio e Aquidauana, sendo que nas duas situações os condutores evadiram-se do local onde aconteceu a colisão.

O primeiro caso foi registrado na Rua Coronel Ponce, no centro de Anastácio, envolvendo duas motocicletas que colidiram. Uma das vítimas, de 32 anos, foi atendida consciente e com algumas escoriações no braço esquerdo, enquanto que o outro veículo se evadiu do local. Os militares encaminharam a mulher para o PS de Aquidauana.

No período noturno, por volta das 22h30, outro acidente, desta vez envolvendo carro e moto em Aquidauana, deixou uma jovem de 24 anos ferida. Ela estava na garupa da motocicleta que colidiu o com o veículo e fugiu do local. A colisão aconteceu na Rua Carlos Ferreira Bandeira, próximo a Escola Felipe Orro. A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" fez uma matéria completa sobre o caso.

O 1º subagrupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana atendeu 12 ocorrências nas últimas 24 horas

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