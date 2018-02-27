Motoristas que parcelaram IPVA tem até quarta-feira para efetivar pagamento

Os contribuintes que optaram pelo parcelamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) têm até o dia 28 de fevereiro para realizar o pagamento da segunda parcela.

O pagamento pode ser realizado em diversos locais, sendo um deles, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS). É importante destacar que na quarta-feira (28), as guias pagas nas Agências do Detran-MS serão recebidas somente até às 18h. O motivo é a compensação bancária que oferece desconto somente até esse horário.

A Agência Suzana Lopes Sgobbi, que funciona no Shopping Campo Grande, terá atendimento normal, até às 22h, porém não receberá as guias do IPVA após às 18h. A situação deve se repetir nos meses seguintes do parcelamento.

Dúvidas sobre o IPVA podem ser sanadas diretamente com a Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), órgão competente pelo imposto, no telefone (67) 3316-7513.