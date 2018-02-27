Motoristas que parcelaram IPVA tem até quarta-feira para efetivar pagamento

Imposto Veicular
Segunda parcela deve ser paga até as 18h em razão de compensação bancária
Os contribuintes que optaram pelo parcelamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) têm até o dia 28 de fevereiro para realizar o pagamento da segunda parcela.
O pagamento pode ser realizado em diversos locais, sendo um deles, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS). É importante destacar que na quarta-feira (28), as guias pagas nas Agências do Detran-MS serão recebidas somente até às 18h. O motivo é a compensação bancária que oferece desconto somente até esse horário.
A Agência Suzana Lopes Sgobbi, que funciona no Shopping Campo Grande, terá atendimento normal, até às 22h, porém não receberá as guias do IPVA após às 18h. A situação deve se repetir nos meses seguintes do parcelamento.
Dúvidas sobre o IPVA podem ser sanadas diretamente com a Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), órgão competente pelo imposto, no telefone (67) 3316-7513.
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