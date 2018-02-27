Prefeito assegura recursos para construção do Distrito Turístico de Corumbá

Em Brasília, o prefeito Marcelo Iunes garantiu a destinação de emendas parlamentares para a Construção do Distrito Turístico de Corumbá. Na Capital Federal, o chefe do Executivo municipal se reuniu com os deputados Vander Loubet e Zeca do PT, com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, e com o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

O vereador Rufo Vinagre e o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ricardo Campos Ametlla, participaram dos encontros. “Esse amplo projeto de embarque e desembarque será construído no Porto de Corumbá, no Centro de Convenções, e vai servir para melhorar o fluxo e o posicionamento das embarcações, construindo uma área alfandegária”, afirmou o prefeito.

A construção do Terminal Hidroviário de Embarque de Passageiros e Deck para Visitação Turística, como parte do projeto do Distrito Turístico na Orla Portuária de Corumbá, integra das ações do Fonplata. Conta com contrapartida do Governo do Estado, inclui emenda parlamentar e recursos próprios do Município.

O prefeito Marcelo Iunes ainda destacou a importância de Corumbá para o turismo sul-mato-grossense e nacional. Somente em 2016 o município recebeu 217 mil turistas, sendo um terço desse total de visitantes internacionais. O turismo trouxe à cidade cerca de R$ 320 milhões – em 2015 –, o que representa quase 5% do PIB municipal.