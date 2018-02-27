Prejuízos em Bonito somam cerca de 8 milhões, diz Defesa Civil

A Coordenadoria de Defesa Civil de Bonito informou nesta terça-feira (27) que os prejuízos causados até o momento pelas chuvas já somam cerca de R$ 8 milhões, mas podem aumentar.

De acordo com o coordenador do órgão e secretário municipal de Meio Ambiente, Alexandre Ferro, o setor público sofreu danos de aproximadamente R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) devido à destruição de pontes, estradas e redes de drenagem.

Na área privada, são estimados prejuízos de cerca de R$ 8 milhões na agricultura, pecuária e atrações turísticas.

As informações foram inseridas no Fide (Formulário de Informação de Desastre), do sistema de Defesa Civil.

Bonito decretou situação de emergência ainda na quarta-feira (21), quando 60 famílias de Águas do Miranda foram desabrigadas.

Campanha

A Secretaria de Assistência Social está promovendo campanha para arrecadação de donativos para as famílias afetadas pelas cheias. Doações de roupas, produtos de limpeza e higiene pessoal, itens de cama e banho e utensílios domésticos podem ser encaminhados para a SAS (Secretaria de Assistência Social) na rua Santana do Paraíso, 865 (prédio anexo à Prefeitura).