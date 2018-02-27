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Rio Miranda sobe pelo quarto dia seguido e preocupa autoridades

De acordo com o Imasul, nível da água chegou a 7,65 metros

Renan Nucci

Publicado em 27/02/2018 às 15:07

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O nível do rio Miranda continua subindo e em estado de emergência, de acordo com monitoramento feito pela Sala de Situação do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

A água sobe pelo quarto dia seguido e hoje atingiu 7,65 metros, causando problemas aos moradores locais. Devido à chuva em vários pontos do Estado, o rio Miranda enche desde o fim de semana, com marca de 7,34 metros no sábado, 7,41 metros nesse domingo e 7,49 metros ontem.

A tendência é de que o rio continue subindo até hoje, porém se as chuvas continuarem a alta deve permanecer nos próximos dias. No final de semana, a prefeitura e a Defesa Civil se uniram para dar apoio às famílias atingidas pelas enchentes.

A Sala de Situação do Imasul monitora os leitos dos principais rios do Estado em 12 pontos e informa a Defesa Civil sempre que o nível supera o limite considerado de alerta ou emergência. Além da Sala de Situação, a Semagro dispõe de outro importante instrumento para orientar o poder público e a população em geral sobre mudanças bruscas no clima e tempo: o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec).
 

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