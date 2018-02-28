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Mudança

Caixas internos do Banco do Brasil não receberão mais guias do Detran

O pagamento das guias deverá ser efetuado nos Correspondentes Bancários presentes nos órgãos

Renan Nucci

Publicado em 28/02/2018 às 14:23

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A partir desta quinta-feira (1º.3) os caixas internos das Agências do Banco do Brasil, não receberão mais o pagamento das guias emitidas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e pela Secretária de Estado de Fazenda (Sefaz).

O pagamento das guias deverá ser efetuado nos Correspondentes Bancários presentes nos órgãos, nas agências dos Correios e nos canais de autoatendimento, como caixas eletrônicos (do Banco do Brasil e demais Bancos) e internet banking.

A decisão se deu devido à baixa procura nas agências do Banco do Brasil, tendo em vista que hoje os canais alternativos representam 65% do pagamento das guias e os canais eletrônicos tem a preferência de 28% dos usuários.

Ressaltando que essa mudança vale somente para as agências do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul.

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