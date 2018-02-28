Chuvas dão trégua e obras para tapar cratera na MS-475 são retomadas

O Nova News apurou que serão necessários cerca de 15 dias de estiagem para a execução da obra que começou há quatro dias.

A diminuição das chuvas no estado possibilitou que as equipes da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) retomassem obras em diversos pontos do estado. Um dos locais é a MS-475, no município de Novo Horizonte do Sul, que há 40 dias conta com uma cratera decorrente das fortes chuvas ocasionadas no mês de janeiro.

Segundo informações do site Nova News, os responsáveis afirmaram que o objetivo é agilizar o trabalho a fim de concluir a recuperação da via e que o prazo é de pelo menos 15 dias, se a estiagem permanecer no período.

O secretário municipal de obras de Novo Horizonte do Sul, Luiz Menezes, comentou as condições da obra. “Seguindo em ritmo acelerado, acreditamos que os serviços terminem antes deste prazo. Pelo verificado, já foi feita a fundação para assentar os tubos e irá começar a concretagem. Em seguida, o próximo passo será a realização do aterro para enfim ser feito o asfaltamento para a liberação da rodovia”, detalhou.

O município, que é um dos menores da região do Vale do Ivinhema, foi colocado em estado de emergência devido às fortes chuvas que têm provocado grandes estragos neste início de ano.

Ganhando repercussão em todo o Estado e até no país, um acidente foi registrado no dia 11 de fevereiro que tirou a vida de um jovem nova-andradinense. Daniel Rodrigues da Silva, de 18 anos, era o passageiro de um caminhão boiadeiro que caiu na cratera.