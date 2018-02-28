Editais da PM e Corpo de Bombeiros oferecerão 650 vagas para novos militares

Concurso Estadual
Planejamento do governo é aprovar edital anualmente para repor quadro de militares no Estado
Foi anunciado pelo governador do Estado, Reinaldo Azambuja, nesta terça-feira (27) que os editais do concurso público para Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar serão publicados em março, para contratação de 450 policiais e 200 bombeiros, no estado de Mato Grosso do Sul.
Azambuja afirmou que a administração estadual realizou um planejamento para abrir processos seletivos estaduais a cada ano, objetivando repor gradativamente o quadro de servidores.
“Nós já fizemos concurso da Polícia Civil e estamos chamando os novos delegados e policiais civis. Também autorizamos o novo concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Em março, publicaremos o edital do concurso. E nós fizemos o seguinte planejamento: vamos fazer concurso durante 10 anos ininterruptos com número fixo de policiais: 450 policiais militares e 200 bombeiros militares, todo ano”, confirmou.
Segurança nas fronteiras
Outro ponto exaltado pelo chefe do executivo estadual foi a urgência de intensificar a fiscalização federal nas fronteiras com os países Paraguai e Bolívia, que fazem fronteira seca com Mato Grosso do Sul.
“Tenho cobrado reiteradamente, assinamos um manifesto com governadores de sete estados fronteiriços pedindo socorro federal, precisamos de ação porque a causa do problema está na fronteira. Diminuindo a entrada de armas e drogas reduziremos a influência do tráfico”, enfatizou.
Azambuja lembrou que em 2015, as apreensões de drogas feitas pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram de 227 toneladas de drogas, passando a 427 toneladas no ano passado.
O Governo do Estado tem feito inúmeros investimentos em viaturas, armamentos e sistemas de comunicação para reforçar a segurança, o que já se refletiu na queda dos índices de criminalidade. “Mas não podemos cuidar só da fronteira e desguarnecer as cidades, não posso tirar do povo sul-mato-grossense para cobrir uma obrigação do Governo Federal”, pontuou o governador.
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