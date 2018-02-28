Mato Grosso do Sul é contemplado com mais 1.682 moradias

Após assinar contrato para a construção de 1.238 moradias em Mato Grosso do Sul, o Ministério das Cidades divulgou no Diário Oficial da União desta quarta-feira (28.2) propostas habilitadas para contratação de novos empreendimentos na Capital e no interior. Após a publicação das propostas selecionadas, as contratações deverão ocorrer em até 30 dias.

As 1.682 unidades serão construídas com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) no âmbito do Programa Minha,Casa Minha Vida – para famílias com renda familiar de até R$ 1,8 mil – e do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) – para quem possui renda de até R$ 17 mil.

Em Mato Grosso do Sul, os municípios habilitados pelo FDS foram Água Clara (144 unidades), Campo Grande (352), Chapadão do Sul (22), Costa Rica (200) e Ivinhema (141).

Já o PNHR comtempla os municípios de Amambai (30 unidades), Aquidauana (162), Caarapó (20), Campo Grande (117), Corguinho (73), Coronel Sapucaia (16), Miranda (50), Nioaque (90), Paranhos (62), Ribas do Rio Pardo (52), Rio Brilhante (10), Santa Rita do Pardo (43), Sidrolândia (51) e Tacuru (47).