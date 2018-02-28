Polícia Militar Ambiental apreende 1.900 kg de pescado e aplica R$ 182 mil em multas





Hoje (28) é o último dia do período de defeso realizado com intuito de prevenir o período de reprodução dos peixes em rios do Estado e da União. A fiscalização é coordenada pela Polícia Militar Ambiental que percorre desde novembro, localidades dos rios onde existem altas concentrações de cardumes.

Na operação de fiscalização 2017/2018, o número relativo à quantidade de pessoas autuadas foi pouco inferior à operação passada, em 12,5%. Foram 56 autuados e 64 na operação anterior. Das 56 pessoas autuadas, 48 criminosos foram presos em flagrante nesta operação e na anterior foram 51.

A PMA inicia uma nova fase da fiscalização com a pesca aberta em todo o Estado. Apesar de ser o período de defeso extremamente crítico, durante a piracema, a fiscalização foi focada no monitoramento dos cardumes principalmente nos pontos em que eles são mais vulneráveis, cachoeiras e corredeiras, onde a PMA instala postos fixos 24h durante a Piracema.

O Comando da PMA acredita que esses números se manterão estabilizados próximos a uma tonelada de pescado apreendida e cerca de 60 pessoas presas a cada piracema, pois, pescadores sem consciência continuarão a cometer crimes ambientais.

Entretanto, a ideia é manter a estratégia de fiscalização intensiva para identificar preventivamente os infratores, sem que tenham capturado grande quantidade de pescado, protegendo os cardumes e a fauna regional de Mato Grosso do Sul.