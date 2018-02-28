Prefeitura de Miranda decreta situação de emergência por causa do nível do rio

Cheia
Água atingiu a marca de 7,72 metros
Por conta das chuvas, o nível do rio Miranda atingiu 7,72 metros de altura e a prefeitura de Miranda decretou situação de emergência. O município é o 29º nesta situação em Mato Grosso do Sul. Conforme nota divulgada à imprensa, equipes do município de da Defesa Civil atuam na remoção das famílias.
A água sobe desde a semana passada e ontem atingiu 7,65 metros, aumentando ainda mais os problemas aos moradores locais. No sábado, chegou à marca de 7,34 metros , 7,41 metros no domingo e 7,49 metros segunda-feira.
As informações da cheia são da sala de situação do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). São monitorados os leitos dos principais rios do Estado em 12 pontos, que enviam informações para as autoridades pertinentes.
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