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Autoestima

CER/APAE produz próteses personalizadas em Mato Grosso do Sul

A customização objetiva singularizar e proporcionar autoestima aos pacientes da unidade

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 01/03/2018 às 14:31

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Em Campo Grande, o setor de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares do Centro Especializado em Reabilitação (CER/APAE) tem investido na produção e na entrega de itens personalizados aos pacientes da instituição.

Segundo o técnico ortopédico responsável pelo setor, Pedro El Daher, sempre existiu a intenção de promover autoestima e de potencializar a inclusão dos pacientes. “A gente tem uma gama de estampas conosco, mas o paciente também pode trazer o que ele quer estampar, ou uma camisa de time, ou um desenho especial, por exemplo”, afirma.

A unidade produz artigos de órteses e próteses, promove os testes e ajustes nestes equipamentos, além de promover adaptações para cadeiras de rodas.  O setor ainda é responsável pela dispensação desses itens para todo o estado de Mato Grosso do Sul, pelo SUS.

De acordo com Pedro, cada peça produzida é concebida como única.  “A personalização com o tecido não pigmentando com resina assume uma forma transparente e adesivada.  O paciente sai com um item feito somente para ele. Só ele tem uma prótese daquele jeito. Isso dá uma credibilidade para a instituição e uma grande autoestima para o paciente”, explica.

Atualmente, a oficina atende, em média, mais de 200 pacientes por mês e conta com uma equipe de 10 profissionais, sendo cinco situados na oficina, três na área de atendimento e dois no setor administrativo. 

 

*Assessoria de Comunicação - APAE/CG

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