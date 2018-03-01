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Com 65 mil afetados pelas chuvas em MS, Defesa Civil presta apoio às famílias

Os desabrigados são aqueles que precisaram ir para um local público, enquanto os desalojados foram para as casas de parentes ou amigos

Renan Nucci

Publicado em 01/03/2018 às 18:00

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Por determinação do governador Reinaldo Azambuja, a Defesa Civil Estadual está dando apoio às famílias prejudicadas pelas chuvas. O Governo de Mato Grosso do Sul também pediu reconhecimento federal da situação de emergência em diversos municípios e tem trabalhado na recuperação dos locais danificados.

No Estado, 65.957 pessoas foram afetadas pelos desastres naturais, incluindo 240 desabrigados e 1.027 desalojados, de acordo com a Defesa Civil. Os desabrigados são aqueles que precisaram ir para um local público, enquanto os desalojados foram para as casas de parentes ou amigos.

Segundo o coordenador-adjunto da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Fábio Catarinelli, o primeiro atendimento em caso de desastre natural é feito pelo município, mas o Governo do Estado também tem dado uma ajuda humanitária às famílias. Em Aquidauana e Anastácio, foram entregues 70 cestas básicas e 200 mantas pela Defesa Civil Estadual.

Vinte e três municípios tiveram situação de emergência reconhecida pelo Estado. São eles: Aquidauana, Anastácio, Miranda, Nioaque, Jardim, Bonito, Bela Vista, Antônio João, Caracol, Bela Vista, Coxim, Rio Verde, Santa Rita do Pardo, Amambai, Porto Murtinho, Coronel Sapucaia, Japorã, Tacuru, Eldorado, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Sete Quedas e Iguatemi.

Essas cidades sofreram diversos danos públicos e privados, principalmente na área rural, e os prejuízos ultrapassaram a capacidade de resposta dos municípios afetados. O número de famílias afetadas poderia ter sido maior, se não fosse a ação do Governo do Estado, que entregou 35 pontes de concreto em áreas vulneráveis.

Alerta

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil implantou neste ano um sistema de alerta de desastres naturais via SMS, para agilizar medidas preventivas e garantir a segurança. Quem quiser se inscrever para ser alertado basta enviar uma mensagem de texto pelo celular para o número 40199 com o CEP da região.

“É um alerta para a possibilidade de desastres naturais. Não é previsão do tempo. É uma ferramenta para poder alertar e orientar à população em caso desastre natural”, explica o tenente-coronel.

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